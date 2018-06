Polizei befreit Kleinkind aus verschlossenem Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Die Polizei hat am Samstagnachmittag ein eineinhalbjähriges Kind aus einem Fahrzeug in Wangen am Allgäu (Kreis Ravensburg) befreit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Kind beim Spielen mit dem Fahrzeugschlüssel den Pkw verriegelt. Die Eltern befanden sich außerhalb des Fahrzeugs. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Sonne und alle Fenster waren verschlossen. Das Kleine war augenscheinlich aufgeregt und schweißgebadet. Den verzweifelten Eltern gelang es zunächst nicht, ihr Fahrzeug zu öffnen. Polizeibeamte schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein und retteten so das Kind. Es wurde vorsorglich in die Kinderklinik nach Memmingen gefahren. Der Parkplatz musste kurzzeitig zur Landung des Rettungshubschraubers, mit welchem der Notarzt zum Einsatzort kam, gesperrt werden.