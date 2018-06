Kuh greift Mutter und ihre Kinder an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Voerde-Löhnen (dpa/lnw) - Eine Kuh hat auf einer Weide im Kreis Wesel eine Mutter und ihre Kinder angegriffen und verletzt. Die 29-Jährige und ihre beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren wollten am Samstag die Kühe ihres Familienbetriebs in Voerde-Löhnen versorgen. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es dabei zum Angriff eines der Tiere, das erst frisch gekalbt hatte. Alle drei Familienmitglieder seien zu Boden gestoßen worden. Die 29-Jährige erlitt schwere, ihre Kinder leichte Verletzungen. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.