Experten haben zwei Bomben nahe Bitburg entschärft

Trier/Speicher (dpa/lrs) - Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Donnerstag in einem Waldstück nahe Bitburg zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die jeweils 250 Kilogramm schweren Blindgänger waren am Mittwoch bei Arbeiten zur Trassenverlegung eines Versorgungsunternehmens gefunden worden, wie ein Sprecher der Polizei in Trier sagte. Vor der Entschärfung wurden der nahe gelegene Bahnhof in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gesperrt sowie drei Wohngebäude mit insgesamt rund 15 Personen evakuiert. Zudem mussten zwei Kreisstraßen und die Bahnstrecke zwischen Trier und Köln vorübergehend gesperrt werden, sagte der Sprecher.