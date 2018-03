Offenbar Schwächeanfall am Steuer: Mann stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Unfall im Osten von Stuttgart ist eine 62 Jahre alter Mann am Freitag in einem Krankenhaus gestorben. Er hatte wenige Stunden zuvor vermutlich einen Schwächeanfall am Steuer seines Autos erlitten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Wagen kam demnach von der Straße ab, stieß mit einem geparkten Auto zusammen und beschädigte danach zwei weitere Wagen. Passanten hatten sich zunächst um den Fahrer gekümmert, der danach in eine Klinik gebracht wurde. Dort starb er.