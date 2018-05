Verdacht auf Norovirus in Jugendherberge: Kinder betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sebnitz (dpa/sn) - In einer Jugendherberge in Sebnitz sind in der Nacht zum Mittwoch 36 Kinder mit Verdacht auf das Norovirus behandelt worden. Die Kinder hatten über Brechreiz und Durchfall geklagt und mussten vom Notarzt versorgt und isoliert werden, wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna mitteilte. Sechs Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Einrichtung wurde inzwischen geschlossen. Zunächst hatte Radio Dresden über den Fall berichtet.