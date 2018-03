Chemikalie in Seniorenheim ausgetreten: Eine Etage geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sebnitz (dpa/sn) - In einem Seniorenheim in Sebnitz ist am Dienstag eine aggressive Chemikalie ausgetreten. Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz, eine Etage des Gebäudes sei vorsichtshalber evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die betroffenen Bewohner seien in einer anderen Etage untergebracht worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Zuerst hatte Radio Dresden darüber berichtet. Demnach sei in einem Raum mit einer Desinfektionsmaschine eine stark riechende, chemische Substanz ausgetreten. Wie das passieren konnte, ist noch unklar.