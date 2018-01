500-Kilogramm-Fliegerbombe nahe Mannheim entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben eine 500-Kilogramm-Fliegerbombe in der Nähe von Mannheim entschärft. Das teilte die Polizei der nordbadischen Stadt am Dienstag mit. Ein Spaziergänger hatte den Sprengsatz vor einigen Tagen entdeckt. In der Region des Schwetzinger Hirschackerwaldes nördlich der ehemaligen Kilbourne-Kaserne könnte der Polizei zufolge weitere Munition liegen.

Zur Entschärfung hatte die Polizei den Fundort in einem Radius von 500 Metern komplett abgesperrt. Auch die Landstraße 597 zwischen Schwetzingen und Mannheim-Friedrichsfeld war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei war mit 57 Beamten sowie einem Hubschrauber und der Reiterstaffel im Einsatz. Das Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen war mit 9 Vertretern vor Ort, ebenso wie 18 Feuerwehrleute.