Schopfheim (dpa/lsw) - Arbeiter haben in Schopfheim (Kreis Lörrach) das Auto einer jungen Frau eingezäunt - und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte die 23-Jährige ihren Wagen am Samstag auf einem Parkplatz vor einer Sparkasse abgestellt und Besorgungen gemacht. "Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, traute sie kaum ihren Augen", teilte die Polizei mit. "Um ihr Auto herum wurde ein Bauzaun aufgebaut, so dass sie nicht mehr wegfahren konnte." Die zur Hilfe gerufenen Beamten legten daraufhin selbst Hand an: Sie öffneten den Zaun - und "ermöglichten der jungen Frau das Herausfahren aus dem Käfig". Einem Sprecher zufolge hätte die 23-Jährige nicht ahnen können, dass an der Stelle ein Bauzaun errichtet werden würde.