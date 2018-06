Tote Frau in Wohnung entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönebeck (dpa/sa) - Eine tote Frau ist am Sonntag in ihrer Wohnung in Schönebeck (Salzlandkreis) entdeckt worden. Die 54-Jährige soll starke gesundheitliche Probleme gehabt haben, wie die Polizei in Magdeburg am Montag mitteilte. Da aber auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne, sei eine Obduktion angeordnet worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.