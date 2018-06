Dogge beißt Kind ins Gesicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmidmühlen (dpa/lby) - Eine Dogge hat in der Oberpfalz ein Kind ins Gesicht gebissen und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der zehn Jahre alte Bub am Vortag in Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit einem anderen Kind gespielt, als er von dem Tier gebissen wurde. Der Hund gehörte einer Familie, bei der der Bub gerade zu Besuch war. Der Zehnjährige kam ins Krankenhaus. Man habe die Behörden informiert, sagte ein Polizeisprecher.