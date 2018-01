Zwei Lawinenabgänge: Suchmaßnahmen eingeleitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleching/Oberaudorf (dpa) - Zwei Lawinen haben am Sonntag in Oberbayern für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Sowohl am 1808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als auch am 1619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge stürzten Schneemassen in Richtung Tal, wie die Polizei mitteilte. Die Bergwacht leitete demnach umfangreiche Suchmaßnahmen ein.

Ob Menschen durch die Lawinen verschüttet wurden, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte der "Passauer Neuen Presse" zum Lawinenabgang am Geigelstein: "Wir gehen davon aus, dass Wintersportler von dem Lawinenabgang betroffen sind."

Laut Warndienst herrscht in den gesamten bayerischen Alpen derzeit erhebliche Lawinengefahr.