20-jähriger Asylbewerber wohl in See ertrunken

Salzgitter (dpa/lni) - Der junge Mann, der am Sonntag tot in einem See in Salzgitter entdeckt wurde, ist vermutlich ertrunken. Nach der Obduktion gebe es keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder ein Fremdverschulden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan. Eine Frau hatte am Sonntag Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie am Morgen die im Wasser treibende Person gesehen hatte.