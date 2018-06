An Autobahn herumstreunender Hund in Obhut genommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedberg (dpa/lhe) - Wochenlang streunte ein Hund an der Autobahn 5 nahe des mittelhessischen Friedberg umher - nun ist das Tier gerettet. Eine engagierte Tierschützerin habe den Mischlingshund mit Ködern angelockt und eingefangen, berichtete die Polizei am Dienstag in Friedberg. Der Hund war immer wieder von Verkehrsteilnehmern an und auf der Fahrbahn gesehen worden. Er konnte aber nicht gefangen werden, weil er sich immer, wenn die Polizei vorbeifuhr, nicht blicken ließ. Nun wartet er im Tierheim auf seine Vermittlung.