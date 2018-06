Notfälle - Perleberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 39" in Perleberg (Priegnitz) ist seit dem Erstflug vor zehn Jahren im Juni 2008 zu mehr als 10 000 Einsätzen gestartet. Allein im vergangenen Jahr sei er 1023 Mal alarmiert worden, teilte der ADAC Berlin-Brandenburg anlässlich des Jubiläums am Samstag in Berlin mit.

Internistischen Notfällen wie den akuten Herz- und Kreislauferkrankungen galten mit 57 Prozent die meisten Einsätze, gefolgt von neurologischen Notfällen (Schlaganfälle) mit 17 Prozent. Acht Prozent gingen auf Verkehrsunfälle und fünf Prozent auf Freizeit- und Sportunfälle zurück, vier Prozent auf häusliche Unfälle und Kindernotfälle.

Am Standort Perleberg sind insgesamt 20 Teammitglieder im wechselnden Einsatz - 14 Notärzte des Kreiskrankenhauses Prignitz sowie aus der Region, drei Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter sowie drei Piloten. Eine Crew besteht aus jeweils einem Piloten, einem Rettungsassistenten und einem Notarzt. Der Hubschrauber startet täglich bei Sonnenaufgang, frühestens um 7 Uhr. Die Koordinierung der Einsätze erfolgt über die Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam.

Der Helikopter vom Typ EC135 ist nach einem Notruf in etwa zwei Minuten in der Luft und kann jeden Ort im Umkreis von 50 Kilometern in rund 15 Minuten erreichen.