Leiche im Main vermutlich Folge von Suizid

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Leiche im Main in Offenbach geht die Polizei von einem Suizid aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Zeugin hatte den etwa 60 Jahre alten Mann aus Frankfurt am Donnerstag in der Mainschleife entdeckt und die Polizei verständigt. Nach ersten Einschätzungen habe er schon seit ungefähr einer Woche im Wasser gelegen. Die Ermittlungen dauern noch an.