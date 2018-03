Ermittlungen nach tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung in Offenbach dauern die Ermittlungen an. Bislang geht die Polizei davon aus, dass eine Mutter und ihr Kind in ihrer Wohnung aufgrund eines defekten Stromaggregats starben. Nun werde ermittelt, wer wann und warum dieses Aggregat aufstellte, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Retter fanden die Toten am Donnerstagnachmittag. Für die 46-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, der fünfjährige Junge starb trotz Wiederbelebungsversuchen.

Anwohner nahmen laut Polizei Benzingeruch wahr und riefen die Retter. Ein Kohlenmonoxid-Warngerät schlug Alarm, so dass die Feuerwehr das Gebäude nur in Schutzkleidung betreten konnte. Untersucht werden soll auch der Gehalt von Kohlenmonoxid im Blut der beiden Toten, sagte die Polizeisprecherin.