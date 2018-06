Krokodil am Ufer?: Stofftier sorgt für Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nagold (dpa/lsw) - Ein Stofftier an einem Ufer hat am Mittwoch in Nagold einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen waren am Morgen aufs Revier gekommen und hatten angegeben, am Ufer der Waldach ein Krokodil gesehen zu haben. Eine Streife rückte daraufhin aus und entdeckte den "Alligator". "Bei näherer Betrachtung entpuppte sich das vermeintlich gefährliche Wildtier als täuschend echt aussehendes, circa 2,5 Meter langes Stofftier", teilten die Beamten mit. Seine Kollegen hätten selbst "dreimal hinsehen" müssen, sagte ein Sprecher. Sie ließen das Stofftier demnach fachmännisch von Mitarbeitern des Bauhofs entsorgen. Woher es kam, blieb unklar.