Spaziergänger entdeckt Leiche in einem See

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - In einem See in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) hat ein Spaziergänger am Donnerstagabend eine männliche Leiche entdeckt. Die Identität des etwa 45 bis 50 Jahre alten Mannes sei bislang nicht klar, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Leiche geborgen. Die Umstände des Todes seien zunächst unklar. Es lägen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der Tote soll zu Beginn des neuen Jahres obduziert werden.