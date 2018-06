37 Kinder nach Notfall in Jugendherberge versorgt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mirow (dpa/mv) - Eine Jugendherberge in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seeplatte) ist am Freitag in einem Großeinsatz von Rettungskräften geräumt worden. 37 Kinder mussten mit Beschwerden vor Ort medizinisch versorgt werden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Neubrandenburg. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Am frühen Nachmittag war der Einsatz dem Sprecher zufolge bereits beendet und die Kinder mit ihren Eltern auf dem Heimweg. Der Grund für die Beschwerden müsse jetzt ermittelt werden.