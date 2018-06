Störung bei Notrufnummer 112 im Saalekreis behoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg/Magdeburg (dpa/sa) - Im Saalekreis ist der Notruf 112 wieder erreichbar. Die am Donnerstag aufgetretenen Probleme seien seit dem Freitagmorgen behoben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Innenministerium in Magdeburg. Anrufer waren gebeten worden, statt der 112 den Polizeinotruf 110 zu wählen. Bundesweit war es am Donnerstag in mehreren Regionen bei der Notruf-Nummer 112 zu Beeinträchtigungen gekommen.