Polizei sprengt Flasche mit explosiver Pikrinsäure

Magdeburg (dpa/sa) - Spezialisten des Landeskriminalamts haben eine Flasche mit Pikrinsäure auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Magdeburg gesprengt. Ein Unbekannter hatte den explosiven Stoff am Donnerstag bei dem Entsorgungsbetrieb abgegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weil keine Spezialfirma zur Entsorgung bereitgestellt werden konnte, nahmen die Polizisten die kontrollierte Sprengung vor Ort vor. Den Angaben zufolge ist unklar, wer die Flasche aus welchen Gründen bei dem Betrieb abgegeben hat. Die Polizei hat deswegen ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Pikrinsäure wird beispielsweise für die Konservierung von Zell-Strukturen oder zum Färben von Präparaten verwendet. In flüssigem Zustand ist die Säure ungefährlich. In festem Zustand kann sie explodieren.