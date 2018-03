Unbekannte zünden Holzstapel an Einfamilienhaus in Lützow an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lützow (dpa/mv) - Nach einem Feuer an einem Einfamilienhaus in Lützow (Kreis Nordwestmecklenburg) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Am Sonntagabend war ein Brennholzstapel am Haus in Brand geraten, während die drei Bewohner zuhause waren, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.