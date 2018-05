Bauarbeiter bei Gefahrgutunfall leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - Bei einem Gefahrgutunfall in Lübeck-Travemünde ist am Freitag ein Mann verletzt worden. Auf einer Baustelle waren beim Umfüllen von Wasserstoffperoxid mehrere hundert Liter der ätzenden Flüssigkeit ausgelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei kam ein Mitarbeiter einer Baufirma in Kontakt mit der Flüssigkeit. Er wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die an die Baustelle angrenzende Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr verdünnte die Säure und machte sie dadurch unschädlich. Nach einer Stunde wurde die Absperrung aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Wasserstoffperoxid wird unter anderem als Bleich- und Desinfektionsmittel verwendet.