Explosion in Munitionsentsorgungswerk: Mitarbeiter vermisst

Lübben (dpa/bb) - Nach einer schweren Explosion in einem Betrieb zur Munitionsentsorgung in der Spreewald-Stadt Lübben wird ein 55 Jahre alter Mitarbeiter vermisst. Ein 53-jähriger Beschäftigter sei zudem durch einen Schock verletzt worden, teilten Polizei und Kommune am Freitag mit.

Wegen der anhaltenden Explosionsgefahr war es Helfern zunächst unmöglich, das beschädigte Gebäude zu betreten. Ein Polizeihubschrauber machte Fotos aus großer Entfernung. Zu erkennen ist, wie eine Ecke einer Werkshalle in Trümmern liegt, Fenster zerstört und teils herausgerissen sind.

Erst am Freitagnachmittag konnten Helfer an das Gebäude. Dabei kamen auch Sprengstoffspezialisten der Polizei zum Einsatz. Zudem half das Technische Hilfswerk, weil die Statik des Baus angegriffen ist. Von dem vermissten Mitarbeiter fehlte laut Polizei trotzdem weiter jede Spur. Die Arbeiten sollten bis in die Morgenstunden andauern.

Das Gelände der Spezialfirma Spreewerk Lübben umfasst nach Angaben des Landkreises Dahme-Spreewald 180 Hektar. Wegen der großen Gefahren durch den Sprengstoff ist es komplett umzäunt, der innere Bereich hat sogar einen Doppelzaun.

Das Material - alte Munition, nicht mehr benötigter Sprengstoff oder auch Pyrotechnik und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg - wird per Lastwagen oder Eisenbahn angeliefert. Es kann in unterirdischen Bunkern zwischengelagert werden, bevor es in einer sogenannten thermischen Vernichtungsanlage unschädlich gemacht wird.

Lübben ist vor allem durch den Spreewald-Tourismus bekannt. Nach der Explosion wurde das Gebiet weiträumig gesperrt. An den Absperrungen warteten auch zahlreiche Helfer, die wegen der Gefahren zunächst nicht auf das Gelände durften. Bis auf weiteres sollen an das Gelände angrenzende Land- und Bundesstraßen gesperrt bleiben. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst rätselhaft.

Bereits im November 2002 war es auf dem Areal zu einer verheerenden Explosion gekommen. Dabei starben vier Menschen im Alter zwischen 26 und 59 Jahren. Ihre Überreste konnten zum Teil nur anhand der DNA-Analyse identifiziert werden. Sie waren damals mit der Zerlegung von Munition beschäftigt.

Im April 2004 Jahre starb ein 51 Jahre alter Mitarbeiter bei einer Explosion in einer Munitionsentsorgungsfirma in Angermünde (Uckermark). Im Januar 2017 wurden zwei Mitarbeiter bei einer Explosion auf dem Testgelände der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Baruth-Horstwalde südlich von Berlin verletzt.