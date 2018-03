Großeinsatz wegen möglicherweise bewaffnetem Jugendlichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Wegen eines möglicherweise mit einer Pistole bewaffneten Jugendlichen hat die Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch einen Großeinsatz gestartet. Der Verdächtige sei in der Rheingönheimer Straße gesehen worden, berichteten die Beamten auf Twitter. In der Nähe befindet sich eine Schule. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort und kläre derzeit die Situation ab, hieß es.