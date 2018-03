Bewaffneter Jugendlicher vermutet: Klassenzimmer geräumt

14. März 2018 12:54 Notfälle - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Großeinsatz der Polizei wegen eines möglicherweise bewaffneten Jugendlichen in Ludwigshafen haben Beamte am Mittwoch damit begonnen, die Klassenzimmer von zwei Schulen zu räumen. Die Schüler würden in Sporthallen gebracht, teilte die Polizei mit. Eine Gefahrensituation sei bisher nicht festgestellt worden.

Der Großeinsatz war am Morgen ausgelöst worden. Eine Zeugin hatte kurz vor Unterrichtsbeginn gemeldet, dass ein 14-Jähriger mit einer Pistole über die Straße gelaufen sei. "Wir haben keine Person festgestellt", sagte Polizeisprecherin Sandra Giertzsch am Vormittag.

Die Polizei hatte am Morgen getwittert, die beiden Schulen - die Karolina-Burger-Realschule und das angrenzende Heinrich-Böll-Gymnasiums - seien bereits durchsucht worden. Die Nachricht bezog sich auf Bereiche wie Flure, Toiletten und Keller. An den beiden Schulen werden zusammen rund 1200 Mädchen und Jungen unterrichtet.