Mann geht beim Baden im Baggersee unter

Lorup (dpa/lni) - Beim Schwimmen in einem Baggersee in Lorup (Landkreis Emsland) ist ein Mann untergegangen. Die Feuerwehr suchte am Samstag mit Tauchern nach dem Schwimmer. Bis zum späten Nachmittag sei die Suche noch ohne Ergebnis geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend sollte ein Hubschrauber eingesetzt werden. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitierte auf ihrer Internetseite einen Feuerwehrsprecher mit den Worten, der See sei sehr tief. Ein Begleiter des Mannes hatte die Rettungskräfte alarmiert, als er sah, wie der 50 Jahre alte Schwimmer unterging. Er selbst habe ihn nicht retten können, weil er Nichtschwimmer sei, so die Polizei.