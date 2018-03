92-Jähriger wollte Drainage kontrollieren: In Bach gestürzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lensahn (dpa/lno) - In einer dramatischen Aktion hat die Polizei einen 92 Jahre alten Mann in Lensahn im Kreis Ostholstein aus dem eisigen Wasser eines Baches gerettet. Der Rentner war hinter seinem Haus auf einer Böschung abgerutscht und fünf Meter tief ins bis zur Hüfte reichende Wasser gestürzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der 92-Jährige tauchte einmal unter Wasser, konnte sich aber aufrichten und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an einem herabhängenden Ast festhalten. Der Mann hatte am Dienstag die außenliegende Drainage überprüfen wollen. Er wurde mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht.