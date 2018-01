Leiche aus See: Todesursache des 38-Jährigen noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lehesten (dpa/th) - Unter welchen Umständen der aus einem See im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geborgene Mann ums Leben kam, ist nach wie vor ungeklärt. "Es gibt immer noch die drei möglichen Varianten", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Demnach kommen neben einem Tötungsdelikt auch Unfall oder Suizid infrage. Derzeit würden die am Fundort der Leiche gesammelten Spuren ausgewertet. Am Freitag seien zudem Übersichtsaufnahmen des Geländes aus einem Hubschrauber erstellt worden. Ein Hobbytaucher hatte die Leiche am vergangenen Sonntag in einem See in Lehesten gefunden. Es handelt sich um einen 38-Jährigen aus Saalfeld.