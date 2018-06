Dackel beißt Urlauberin Teil der Oberlippe ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kufstein (dpa/lby) - Ein Dackel hat in Kufstein in Tirol einer 82-Jährigen aus Mittelfranken ins Gesicht gebissen und sie schwer verletzt. Die Seniorin habe den Hund streicheln wollen, als dieser plötzlich hochsprang und ihr einen Teil der Oberlippe abbiss, sagte ein Sprecher der österreichischen Polizei. Die Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt kam am Donnerstag in ein Krankenhaus. Sie war zuvor mit einer Reisegruppe an der Promenade am Inn unterwegs gewesen.