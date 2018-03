Kölner Seilbahn wird für Neustart fit gemacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Die Ende Juli 2017 abrupt steckengebliebene Kölner Seilbahn wird für eine mögliche Wiederinbetriebnahme vorbereitet. Heute soll das sogenannte Hilfsseil entfernt werden. Einem Gutachten zufolge war es die Ursache für den damaligen Seilbahn-Notfall über dem Rhein, bei dem 65 Fahrgäste teilweise stundenlang in den Gondeln ausharren und von Höhenrettern befreit werden mussten. Heftiger Wind hatte das Seil so stark bewegt, dass es sich in einer Gondel verfing. Die Seilbahn will nun Möglichkeiten ausloten, künftig auch ohne das Seil arbeiten zu können. Wegen des Vorfalls laufen nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiterhin Ermittlungen gegen zwei Seilbahn-Mitarbeiter.