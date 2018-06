Bombenfund in Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - In Köln ist am Freitag bei Bauarbeiten eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 125-Kilogramm-Sprengsatz im Stadtteil Deutz solle noch am Freitag entschärft werden, teilte die Stadt mit. In einem Radius von 300 Metern mussten demnach etwa 900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Für sie wurde ein Aufenthaltsraum in einer Turnhalle eingerichtet.