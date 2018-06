Randale im Rettungswagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kircheib (dpa/lrs) - Bei einer Fahrt im Rettungswagen im nördlichen Rheinland-Pfalz hat ein Patient so stark randaliert, dass das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren konnte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollte der Mann von Kircheib (Kreis Altenkirchen) in das Universitätsklinikum Bonn verlegt werden. Der Patient wurde wegen seines Drogenkonsums behandelt. Zu Beginn der Fahrt sei der Mann bewusstlos gewesen, habe dann um sich geschlagen, die Heckscheibe des Rettungswagen demoliert und sei auf die Einsatzkräfte losgegangen. Die Polizei habe den Patienten schließlich überwältigen können.