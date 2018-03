Mann stirbt bei Unfall mit Gabelstapler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ist ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei in Jena am Donnerstagmorgen mit. Die drei Männer hätten am Mittwochmittag auf dem Gelände einer Firma für Schrottentsorgung gearbeitet. Dabei hätten sie ein Auto mit einem Gabelstapler angehoben, um Teile abzumontieren. Aus noch unbekannten Gründen stürzte das Auto von dem Stapler auf einen der Arbeiter. Der 45-Jährige starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.