10-jährige Mädchen erfinden Entführung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Zwei 10 Jahre alte Mädchen haben in Jena mit einer erfundenen Entführungsgeschichte für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Eltern der Kinder hatten am Donnerstag die Polizei alarmiert, nachdem ihre Töchter nicht zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause gekommen waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin suchte die Polizei mit großem Aufwand im Stadtteil Lobeda nach den Vermissten.

Als sie am Telefon erreicht werden und gefunden werden konnten, gaben sie an, von zwei Männern in ein Auto gezerrt worden zu sein. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung nach den Unbekannten ein. Erst in der Nacht und nach eindringlicher Befragung hätten die Mädchen eingeräumt, die Geschichte erfunden zu haben. Sie wollten den Angaben zufolge damit erklären, warum sie nicht rechtzeitig nach Hause gekommen waren.