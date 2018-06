Mann ertrinkt in See

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 44-Jähriger ist im Auwaldsee in Ingolstadt ertrunken. Familienangehörige versuchten erfolglos, den Mann zu reanimieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Verwandter des 44-Jährigen erlitt wegen des Vorfalls am Samstagabend einen Schock. Die Polizei schloss aus, dass der Mann durch Fremdverschulden untergegangen war.