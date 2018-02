Arbeiter verschüttet und lebensgefährlich verletzt

06. Februar 2018 17:05 Notfälle - Horb am Neckar

Schopfloch (dpa/lsw) - Ein Mitarbeiter einer Baufirma ist bei der Haugensteiner Mühle in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) während der Verlegung von Abwasserrohren lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige am Montag durch einen Erdrutsch teilweise verschüttet. Er wurde von Kollegen befreit und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.