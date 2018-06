Sporflugzeug prallt beim Start auf Helgoland gegen Düne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helgoland (dpa/lno) - Ein Sportflugzeug ist am Donnerstag auf der Insel Helgoland beim Start verunglückt. Die einmotorige Propellermaschine habe nicht an Höhe gewonnen und sei hinter der Startbahn in eine Düne gerauscht, sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle Elmshorn. An Bord befanden sich den Angaben zufolge neben dem Pilot zwei Passagiere. Verletzt worden sei niemand. Am Flugzeug sei durch den Unfall "die Nase verbogen" worden. Außerdem seien Betriebsstoffe ausgelaufen, welche die Feuerwehr jedoch habe unter Kontrolle bringen können. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.