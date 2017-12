Mann erhält Spenderniere zu Weihnachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peine (dpa/lni) - Ein besonderes Weihnachtsgeschenk hat ein Mann aus dem Kreis Peine erhalten: An der Medizinischen Hochschule war eine Spenderniere für ihn eingetroffen. Da der Mann jedoch telefonisch nicht zu erreichen war und die Zeit drängte, bat die Klinik die Polizei um Hilfe. Die Beamten weckten den Mann am Dienstagmorgen und überbrachten ihm die frohe Botschaft. Mehrere Jahre hatte er auf eine neue Niere gewartet, teilte die Polizei mit. Da der Mann nicht mobil war und dringend zur Operation in der Medizinischen Hochschule erwartet wurde, brachten ihn die Beamten auch gleich in die Klinik. Dort war bereits alles für die Transplantation vorbereitet.