Zoologisches Institut nach Säurefund kurzzeitig geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Teile des Zoologischen Instituts der Universität Hamburg und das angrenzende Museum sind am Freitag nach dem Fund einer möglicherweise hochexplosiven Säure geräumt worden. Bei einer Routinekontrolle der Chemikalienbestände in dem Institut sei eingetrocknete Pikrinsäure gefunden worden, teilte die Universität mit. In kristallisiertem Zustand könne der Stoff hochexplosiv werden. Die Gebäude seien geräumt und Entschärfer der Polizei gerufen worden. Die Experten transportierten den Säure-Behälter laut Polizei für eine kontrollierte Sprengung ab. Verletzt wurde niemand.