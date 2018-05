Toter an der U-Bahnstation Baumwall gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag eine tote Person im Gleisbett an der Hamburger U-Bahnstation Baumwall gefunden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, handelt es sich bei dem Toten anscheinend um einen Jugendlichen. Erste Erkenntnisse der Beamten deuten daraufhin, dass es sich um einen U-Bahn-Surfer gehandelt haben könnte. Immer wieder bringen sich vor allem Jugendliche in Gefahr, wenn sie sich an fahrende Bahnen klammern.