Feuerwehr warnt: Dünne Eisflächen nicht betreten

Hamburg (dpa/lno) - Die Feuerwehr Hamburg hat vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt, die nicht von der Umweltbehörde freigegeben wurden. Andernfalls bestünde akute Lebensgefahr. "Bei Wassertemperaturen um die 0 Grad und kälter können Menschen schon innerhalb weniger Minuten erfrieren", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Erst am Donnerstagnachmittag seien im Öjendorfer See in Hamburg drei Menschen im Eis eingebrochen. Die Feuerwehr sei daraufhin mit 32 Einsatzkräften sowie Rettungshubschrauber und Kleinboot im Einsatz gewesen. Die Betroffenen hatten sich jedoch den Angaben nach noch rechtzeitig aus eigener Kraft retten können.