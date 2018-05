Feuerwehr sucht in Elbe nach vermisstem Schwimmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/mv) - Die Hamburger Feuerwehr hat in Hamburg-Altona mit mehreren Booten und Tauchern nach einem vermisstem Schwimmer gesucht. Die Person habe sich Augenzeugen zufolge an der ehemaligen Fischauktionshalle am Fischmarkt ausgezogen und sei ins Wasser gesprungen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach einigen Schwimmzügen sei die Person dann nicht mehr zu sehen gewesen. Die Polizei konnte den Angaben zufolge an Land Kleidungsstücke sicherstellen. Der Schwimmer wurde bis zum Donnerstagabend nicht gefunden, um 19.30 Uhr wurde die Suche eingestellt. Auch die Identität des Vermissten blieb zunächst unbekannt. Die Feuerwehr war mit 25 Beamten im Einsatz.