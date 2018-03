Manipulierte Gasleitung ließ Haus explodieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Drei Wochen nach der verheerenden Explosion in einem Doppelhaus in Halberstadt steht die Identität der in den Trümmern gefundenen Leiche fest. Ein DNA-Abgleich habe gezeigt, dass es sich um den 84 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Halberstadt mit.

Auch die Unglücksursache ist den Angaben zufolge jetzt bekannt: Es wurde an der Gasleitung im Keller manipuliert. Eine Schraubverbindung zwischen der Gasuhr und der Gaszufuhr sei getrennt worden. Dadurch strömte den Ermittlungen zufolge unverbranntes Erdgas in den Keller. Das explosionsfähige Gas-Luft-Gemisch entzündete sich dann durch eine noch nicht bekannte Zündquelle.

Am Morgen des 23. Februar hatte es eine so heftige Detonation in der Doppelhaushälfte gegeben, dass nur noch eine Ruine übrig blieb. Unter den Trümmern war der Tote gefunden worden.