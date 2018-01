Taucher stirbt im Krankenhaus: Polizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Düben (dpa/sn) - Ein 55 Jahre alter Mann ist nach einem Tauchgang in einem See im Landkreis Görlitz ums Leben gekommen. Er sei am Samstag mit zwei weiteren Männern im Halbendorfer See bei Groß Düben tauchen gewesen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Als sie den 55-Jährigen hinter sich vermissten, suchten die beiden Männer nach ihm und fanden ihn schließlich in sechs Metern Tiefe leblos im Wasser treibend. Der Taucher wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Die Polizei will nun die Umstände klären, wie es zu dem Tod kam. Sie schloss gesundheitliche Probleme nicht aus.