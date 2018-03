14-Jährige und Betreuer seit zwei Wochen weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grevesmühlen (dpa/mv) - Gut zwei Wochen nach ihrem Verschwinden sucht die Mecklenburger Polizei weiter nach der 14-Jährigen aus Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg), die zusammen mit einem zehn Jahre älteren Betreuer vermisst wird. "Wir haben keine wirklich sicheren Hinweise auf ihren Aufenthaltsort", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Wismar. Auch eine Veröffentlichung von Fahndungsbildern in der MDR-Sendung "Kripo live" habe keinen Erfolg gebracht. "Die Zahl der Hinweise ist inzwischen stark gesunken", sagte die Sprecherin.

Die Schülerin lebte bisher in einer betreuten Wohngruppe und ist seit dem späten Abend des 15. Februar verschwunden. Kurze Zeit später war bekannt geworden, dass sie vermutlich mit einem 24 Jahre alten Betreuer der Wohngruppe und dessen schwarzen Auto unterwegs sein soll.

Eine Suche in Hamburg, wo in der Zwischenzeit einer der beiden versucht haben soll, Geld von einem gesperrten Konto abzuheben, war nicht erfolgreich gewesen. Andere Anrufer wollten das Paar in den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands erkannt haben. Die Polizei prüft auch, ob gegen den 24-Jährigen ein Straftatverdacht wegen Entziehung Minderjähriger besteht.