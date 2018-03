Identität von Toter aus Freiberg geklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Einen Tag nach dem Fund einer Toten in Freiberg ist die Identität der Frau geklärt. Bei der Verstorbenen handele es sich um eine 51-Jährige aus dem Landkreis Mittelsachsen, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mit. Die Leiche war am Dienstag im Schwanenschlossteich entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten noch an. Es liege jedoch laut Polizei weiterhin kein Verdacht auf eine Straftat vor