Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Freitag am Erfurter Hauptbahnhof mehrere gesuchte Teenager in Gewahrsam genommen. Die Beamten griffen drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren auf, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Alle drei waren zuvor aus Jugendhilfezentren in der Landeshauptstadt ausgebüxt und zur Fahndung ausgeschrieben.