Drei Menschen durch einstürzenden Balkon verletzt

Engstingen (dpa/lsw) - Durch einen einstürzenden Balkon sind in Engstingen (Kreis Reutlingen) drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Boden des Holzbalkons im ersten Stockwerk am Vortag aus der Verankerung gebrochen. Die drei Personen, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon standen, rutschten nach unten und schlugen auf dem Boden auf. Sie wurden zum Teil schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Balkon einstürzte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.