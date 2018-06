Gänsefamilie in Not: Gefangen auf dem Schiff

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Da saß die junge Gänsefamilie in der Falle: Ein kanadisches Gänsepaar, das seinen Nachwuchs offensichtlich auf einem kaum mehr genutzten Fischkahn bekommen hatte, kam nicht mehr runter. Die Reling war für die Kleinen einfach zu hoch, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im "Alten Hafen" wurde die Familie auf dem Vorschiff der "Aalschokker" gesichtet. Rasche Hilfe war gefragt: Mit dem Schnelleinsatzboot setzten die Helfer über und begannen mit Unterstützung der Tierrettung die Tierchen einzusammeln. Der Gänsevater machte sich vorerst aus dem Staub. Gänsemutter und Küken sollten an einer geeigneten Stelle wieder freigelassen werden. Über eine Familienzusammenführung war vorerst nichts bekannt.